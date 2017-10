„Fata lui tata” a ucis sase oameni

Aliona, fiica de 20 de ani a oligarhului ucrainean Vasili Zaitev, a omorat sase oameni, dupa ce a ignorat lumina rosie a semaforului si a intrat in plin intr-un alt autoturism, ricosand apoi intr-un grup de oameni care traversau strada. Imediat, bodyguarzii inarmati ai Alionei au ajuns la locul accidentului salvand-o pe fata din mainile multimii furioase care vroia sa o linseze.