Fata, la inchisoare, tatal miliardar „cere iertare in genunchi”

Vasili Zaitev, oligarhul ucrainean a carui fiica a omorat cu masina cinci oameni, spune ca, impreuna cu sotia sa cer iertare in genunchi familiilor victimelor.

De la accidentul care a scandalizat locuitorii orasului Harkov, Aliona Zaiteva este in inchisoare, iar autoritatile i-au refuzat eliberarea pe cautiune. La ultima sa aparitie in sala de tribunal, tanara in varsta de 20 ani purta o pereche de cizme in valoare de 1000 de euro. „O tragedie teribila a luat viata unor oameni. Cuvintele nu pot descrie teroarea si suferinta pentru cei care au pierit sau sunt raniti. In genunchi le cerem iertare, in numele fiicei noastre, familiilor celor disparuti sau raniti in acest accident oribil”, a declarat Vasili Zaitev. Aliona Zaiteva conducea un SUV Lexus, cand a trecut pe rosu. Masina a lovit un Volkswagen Touareg, s-a intors in loc, apoi a ricosat intr-un grup de persoane. Cinci oameni au fost ucisi, iar alti sase raniti in coliziune. Parintii fetei le-au oferit familiilor victimelor 1.100.000 de lire, dar cu toate astea oligarhul din Ucraina sustine ca soferul din Volkswagen este vinovat pentru accident: „Volkswagen-ul a lovit masina in care era fiica noastra. Din cauza coliziunii puternice, masina a ajuns la oamenii de pe trecerea de pietoni. Vom accepta orice decizie a judecatorului.” Soferul, aflat in prezent in spital, a recunoscut ca a demarat de la semafor cu putin inainte de a se face verde, dar in momentul in care a ajuns la intersectie culoarea se schimbase.

“Nu a putut reactiona fizic la o masina care zbura la o asemenea viteza”, a adaugat avocatul sau. „Toata lumea intelege ca Alyona este vinovata. Chiar ea spune asta: Masina mea a ucis oameni”, a precizat un apropiat al familiei Zaitev.