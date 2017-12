Farsorul Tudose

Nu stiu daca cetateanul Tudose, Mihai Tudose, a urmat, la zi, toate facultatile sau academiile de informatii, de aparare, de securitate sau de prietenie eterna cu SRI, asa cum reiese din CV-ul lui impodobit ca un brad de Craciun. Cam frivol ornamentul asta cu atatea beculete de luat fata fraierilor. Cel putin la fel de frivol ca si umorul cu care isi ia peste picior propriul Guvern, la inceputul fiecarei sedinte, in alea trei minute la care presa are voie sa participe. Sa vada tara cum ii pune el la punct pe cei care nu-i asculta comenzile. V-a pacalit bine pana aici?

Daca era asa de priceput la carte, dupa toate studiile alea ar fi iesit din el un super agent pe care s-ar fi batut KGB cu CIA si Mossad. Cel putin asa cred, asa ar fi fost logic. Tudose a asteptat insa numirea ca premier al Romaniei, in urma unui joc operativ care nu ii oferea lui Dragnea o alta varianta. A fost o combinatie despre care liderul PSD a vorbit ceva la vremea respectiva, dar prea putin, prea incet si prea neconvingator. Iar cand Dragnea vorbeste in soapta, tot partidul tace.

Daramarea din interior

Vi se pare ca Mihai Tudose este Sfantul Gheorghe calare pe cal alb, care se bate cu dusmanii? Care se zbate ca Romania sa progreseze? Care se agita ca partea realizabila din programul de guvernare al propriului partid sa fie pusa in aplicare cat mai repede? Mie, nu! Mie imi lasa impresia unui chibit la ruleta puterii, care pandeste momentul in care poate da lovitura, umfland potul de pe masa. Mie mi se pare ca este perfect integrat in jocul de a pune PSD cu botul pe labe si de a-i lua locul lui Dragnea. Trebuia incercata si varianta asta, cu daramarea din interior, atat timp cat partidul nu vrea sa dea inapoi in fata protestelor si sabotarilor de orice fel, venite nu numai din Parlament. Si, daca nu Tudose e cel mai bun, atunci de unde altul? De unde altul daca nu el, cursantul pe la scolile serviciilor de informatii unde, daca nu deprinzi si stapanesti arta manipularii, degeaba ai trecut pe acolo?

Premierul, prietenul opozitiei

A vazut cineva vreo pozitionare concreta a premierului fata de modificarile aduse legilor Justitiei? Sau fata de reglementarile privind fiscalitatea? Fata de atacurile opozitiei la adresa ordonantelor emise de propriul Guvern? Sau fata de comunicatul Departamentului de Stat al SUA? Nu. Sau poate nu am vazut eu. Tudose este preocupat doar de eliberarea carosabilului din fata Palatului Victoria de amenajarile initiate de Gabriela Firea pentru sarbatorirea Craciunului. Refuz sa cred ca nu stie ca nu Piata Victoriei este locul traditional al protestelor, ci Piata Universitatii. Pana si Iohannis, cand si-a imbracat geaca rosie, tot in Piata Universitatii a venit. Este evident ca se alatura USR, PNL si PMP in demersurile acestora de a intretine scandalul si o atmosfera incordata in fata PSD. Si in interiorul acestuia, de parca nu ar face parte din acelasi partid. Cultiva mizeria unor proteste pretins sociale sau politice in fata Guvernului, desi, dupa ora 18, nu mai este nimeni acolo. Isi imagineaza cineva ca ii va da dispozitie ministresei Carmen Dan ca jandarmii sa elibereze Piata de protestatari, in lipsa vreunei autorizatii? Nu, caci preocuparea lui Tudose a fost sa vare zazanie in PSD, intrand in conflict cu Gabriela Firea si Primaria Bucurestiului.

Mai rasfirati baieti, mai rasfirati!

La 1 Decembrie, de Ziua Nationala, in timp ce liderii Coalitiei PSD-ALDE au declinat invitatia de a sta in tribuna oficiala, alaturi de Klaus Iohannis, Tudose a acceptat-o cu nonsalanta. Un mod destul de badaranesc de a transmite mesajul ce pare sa-l preocupe: ce daca fac parte din PSD, voi vedeti langa cine stau? Vedeti cine este langa mine? Poate ca a primit semnalul pentru mazilirea lui Dragnea si acum da din pinteni in niste combinatii inca neaflate. Dar asta nu ma opreste sa strig: mai Mihaie, mai Tudose, mai rasfirati baieti, mai rasfirati, ca se vede farsa guvernarii!