Fara vize in Qatar

Romanii nu mai au nevoie de viza pentru a vizita Qatarul, asta dupa ce autoritatile emiratului au anuntat, ieri, ca cetatenii din 80 de tari se bucura acum de aceasta facilitate.

Cetatenii celor 80 de state, printre care se numara si Romania, pot intra in Qatar doar prezentand un pasaport valabil pentru o perioada minima de inca sase luni si un bilet care sa confirme ori intoarcerea in tara proprie, ori continuarea calatoriei. Cele 80 de tari au fost impartite in doua categorii, pentru cetatenii a 33 dintre ele (printre care si Romania) fiind prevazut dreptul de a petrece un total de 90 de zile in Qatar (cu intrari multiple intr-o perioada de 180 de zile), in timp ce cetatenii celorlalte 47 de state vor avea dreptul doar la un total de 30 de zile cu intrari multiple in emirat, intr-o perioada tot de 30 de zile dar cu posibilitatea extinderii pe inca 30. Hassan Al Ibrahim, presedintele interimar al Autoritatii pentru turism a Qatarului, a afirmat ca decizia de a se ridica viza pentru atatea tari este o dovada a faptului ca Qatarul ”devine cea mai deschisa tara din regiune”, una dornica sa permita lumii intregi sa-i decopere ”ospitalitatea, mostenirea culturala si comorile nationale”.