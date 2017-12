Fara serbari in scoli in zilele de doliu national

Scolile si gradinitele au primit de la Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti recomandarea sa nu organizeze serbari sau alte manifestari culturare pe perioada celor trei zile de doliu national, dupa moartea Regelui Mihai.

“‘Tinand cont ca exista o hotarare de guvern care a stabilit trei zile de la doliu national in memoria Regelui Mihai, ISMB a transmis o recomandare catre unitatile scolare si gradinite ca in perioada de doliu sa nu s desfasoare serbari, avand in vedere ca se apropie Craciunul, sau alte manifestatii culturale”, a spus Marian Banu, purtatorul de cuvant al institutiei. Este doar o recomandare, subliniaza reprezentantii ISMB, fiecare unitate scolara poate sa decida cum isi stabileasca programul legat de serbarile de Craciun. Ramane la alegerea fiecarei institutii, dar e totusi o chestiune de bun simt, e doliu national”, a adaugat Banu. Sicriul cu trupul neinsufletit al regelui Mihai va fi adus in tara, miercuri, 13 decembrie, la ora 11.00, iar in 16 decembrie, la ora 12.30 va avea loc slujba de inmormantare la Catedrala Patriarhala. In aceeasi zi, la ora 18.45, va avea loc slujba de ingropare, la Curtea de Arges. Executivul a aprobat, in sedinta de guvern de miercurea trecuta, hotararea prin care zilele de 14,15 si 16 decembrie au fost declarate ca zile de doliu national in memoria Regelui Mihai.