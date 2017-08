Fara contractele cu statul, Umbrarescu se retrage din afaceri

In ultimul deceniu firmele lui Dorinel Umbrarescu, unul dintre cei mai bogati „regi ai asfaltului”, au adus profituri uriase, abonate la contractele cu statul.

Dupa ce companiile sale Tehostrade si Spedition UMB au primit, in perioada 2007-2013 contracte banoase, Umbrarescu a hotarat, cum doi ani, sa abandoneze total afecerile cu statul. In prezent, afaceristul bacauan se retrage aproape complet si din Spedition UMB, lasand compania sotiei si copiilor. Dorinel Umbrarescu mai detine doar 1% din compania de constructii Spedition UMB, restul de 68% din pachetul de 69% cesionandu-l sotiei si celor doi copii. Mirela Umbrarescu, sotia omului de afaceri, care detinea pana acum 31% din societate, a primit din pachetul sotului 58%, ajungand astfel sa detina 89% din companie. In companie au fost cooptati si cei doi copii – Alexandru-Teodor Umbrarescu (26 de ani) si Petru Razvan Umbrarescu (24 de ani) – carora tatal le-a cesionat, in mod egal, cate 5% din partile sociale. In 2015, Umbrarescu declara ca intentioneaza sa inchida firmele de constructii care ii adusesera o avere de sute de milioane de euro, Spedition UMB si Tehnostrade, reclamand ca pe piata constructiilor de sosele nu mai este loc pentru firmele romanesti. Cele doua firme nu mai participasera la aproape nicio licitatie, dupa ce, pana in 2011, luasera grosul contractelor cu statul si acumulasera profituri de jumatate de miliard de euro.