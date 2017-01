Fara chiloti pe ea, la cumpana dintre ani!

Scandal monstru in Spania dupa ce o prezentatoare tv a fost acuzata ca a aparut in direct, de Revelion, fara a avea lenjerie intima pe ea. Imaginile de la cumpana dintre ani, de la Televisión Canaria – postul regional autonom al Insulelor Canare – cu frumoasa Eloisa Gonzales intr-o postura incendiara au devenit virale pe Internet, generand numeroase comentarii obscene. Ca de fiecare Revelion, de 10 ani incoace, Gonzales avusese sarcina sa conduca numaratoarea inversa, dintr-un platou amenajat pe insula La Gomera. Cu cateva secunde inainte de intrarea in 2017, rochia rosie si mult prea sexy a prezentatoarei a suferit un teribil accident, totul din cauza unei pale de vant. In vreme ce milioane de telespectatori jura ca moderatoarea de 35 de ani nu purta chiloti, Eloisa dezminte categoric aceste afirmatii, precizand ca avea lenjerie intima de culoarea pielii si ca totul a fost o iluzie optica. De altfel, bruneta a fost fortata sa contracareze public acuzatiile, cu atat mai mult cu cat Consiliul Regional al Audiovizualului s-a aratat “jenat” de incident, catalogand vestimentatia aleasa de prezentatoare drept una total inadecvata pentru o televiziune finantata din bani publici.