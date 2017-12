Familiile Regale si Imperiale care fi reprezentate la Funeraliile Regelui Mihai

Regina Spaniei, verisoara primara a Regelui Mihai, dar si Printul Charles, a carui mama, Regina Elisabeta a IIa, este verisoara de gradul III cu fostul suveran al Romaniei se numara printre reprezentantii Familiilor Regale participante la funerariile Regelui.

O lista a Majestatilor si Altetelor Lor care vor fi prezenti, sambata, la funeraliile Regelui MIhai a fost anuntata, joi, din directia Familiei Regale a Romaniei. Astfel, opinia publica afla ca la ceremonial vor asista reprezentanti ai Familiilor Regale din Marea Britanie, Suedia, Spania, Belgia, dar si ai Familiilor Imperiale din Austria, germania si Rusia.

Mai exact, in comunicatul oficial se mentioneaza ca vor fi prezenti:

“Majestatea Sa Regele Carl XIV Gustaf al Suediei

Majestatea Sa Regina Silvia a Suediei

Alteta Sa Regala Marele Duce de Luxemburg

Majestatea Sa Regele Juan Carlos I al Spaniei

Majestatea Sa Regina Sofia a Spaniei

Alteta Sa Regala Principele de Wales

Majestatea Sa Regele Simeon al II-lea al bulgarilor

Majestatea Sa Regina Anne-Marie a elenilor

Alteta Sa Regala Principesa Muna a Iordaniei

Alteta Sa Regala Principesa Astrid a Belgiei

Alteta Sa Regala Principele Lorenz al Belgiei

Alteta Sa Regala Principele Mostenitor Alexandru II al Serbiei

Alteta Sa Regala Principesa Mostenitoare Ecaterina a Serbiei

Alteta Sa Regala Ducele de Braganza

Alteta Sa Imperiala si Regala Principele Georg al Prusiei

Alteta Sa Imperiala si Regala Arhiducele Karl al Austriei

Alteta Sa Imperiala si Regala Marea Ducesa Maria a Rusiei

Alteta Sa Regala Principele Mostenitor Leka II al albanezilor

Alteta Sa Regala Principesa Mostenitoare Elia a albanezilor

Excelenta Sa Seicul Rashid bin Khalifa al Khalifa al Bahrein

Alteta Sa Regala Principesa Rym a Iordaniei

Alteta Sa Regala Marele Duce de Baden

Alteta Sa Imperiala si Regala Marea Ducesa de Baden

Alteta Sa Regala Principesa Irina a Greciei

Alteta Sa Regala Principele Jean al Frantei, Duce de Vendome

Alteta Sa Imperiala si Regala Arhiducele Dominic al Austriei

Alteta Sa Imperiala si Regala Arhiducesa Emmanuella a Austriei

Alteta Sa Imperiala si Regala Arhiducesa Maria Magdalena a Austriei

Baronul Hanns-Ulrich von Holzhausen

Baroana Alexandra von Holzhausen, doamna Ferch

Alteta Sa Imperiala si Regala Arhiducele Georg al Austriei

Alteta Sa Imperiala si Regala Arhiducele Martin al Austriei

Alteta Sa Imperiala si Regala Arhiducesa Katharina a Austriei

Alteta Sa Regala Principele Emmanuel Philibert de Savoia

Alteta Sa Regala Principele Nikolaos al Greciei

Alteta Sa Regala Principele Eberhard de Wurttemberg

ASR Principesa Chantal a Frantei

Baronul Francois-Xavier de Sambucy de Sorgue

Alteta Sa Principesa Anne de Ligne

Cavalerul Charles de Fabribeckers

Principesa Tatiana Radzivill, doamna Fruchaud

Dr John Fruchaud”.

Sambata va fi ziua marii despartiri de regele Mihai. Va amintim ca dupa ce va fi oficiat un serviciu religios in Sala Tronului din Palatul Regal – unde se afla depus la momentul de fata trupul fostului suveran, sicriul va fi asezat pe catafalc in Piata Palatului Regal, in jurul orei 11, pentru ca trei ore mai tarziu cortegiul sa ajunga la Trenul Regal, cu care va fi transportat corpul neinsufletit al Regelui Mihai din Capitala la Curtea de Arges, unde fostul suveran va fi ingropat, in cursul serii, in noua Catedrala.

sursa foto: captura video TVR1