Familie traditionala in Romania, in ciuda UE

Deputatii au adoptat proiectul de revizuire a Constitutiei in sensul definirii familiei ca fiind formata dintr-un barbat si o femeie.

Cum numarul voturilor ”pentru” (232) depaseste pragul de doua treimi din totalul de 329 de deputati, legea va merge acum la Senat, camera decizionala in acest caz. Iar in cazul in care senatorii voteaza si ei in favoarea inlocuirii, in Constitutie, a termenului ”soti” cu sintagma ”barbat si femeie”, va mai fi doar un pas pana la eliminarea oricarei posibilitati de legalizare a casatoriilor gay in Romania: organizarea referendumului impus de lege. Desi este agreata de majoritatea romanilor, consolidarea familiei traditionale si excluderea oficializarii casatoriilor unisex nu este pe gustul USR-istilor lui Nicusor Dan. Care, tributari practicii occidentale, au criticat modificarea Constitutiei in acest sens considerand ca este vorba despre ”o initiativa a dezbinarii” care ii ”forteaza” pe romani ”sa puna doua valori (familia traditionala si toleranta pentru minoritati) intr-o ordine sau alta”. Pozitia USR respecta la sange ”corectitudinea politica” mult clamata la nivelul UE si al intregului Occident, dar incalca grosolan traditia si valorile romanesti. O traditie a pamantului in care nu este loc pentru casatoriile dintre doi barbati sau doua femei oricat ar insista partenerii nostri externi.