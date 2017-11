Familia Regala: Starea generala a Regelui Mihai s-a agravat

Cele mai recente informatii despre starea de sanatate a Regelui Mihai, venite in aceasta prima zi a spatamanii din directia Palatului Elisabeta, nu sunt deloc linistitoare.

Acesta este si motivul pentru care fiica Regelui, Principesa Mostenitoare Margareta, dar si sotul, Principele Radu, s-au indreptat inca de duminica seara la resedinta privata a fostului suveran, din Elvetia. “Starea generala a Regelui Mihai s-a agravat si prezinta o slabiciune accentuata, cu o scadere semnificativa a rezistentei”, se transmite intr-un mesaj al Familiei Regale, din care aflam si ca in intervalul urmator urmeaza sa se discute cu doctorii care il ingrijesc pe fostul suveran. Atat in privinta tratamentului pe care il urmeaza Regele, cat “si pentru a primi sfatul lor in circumstantele actuale”.

Va amintim ca Regele Mihai – care in urma cu aproximativ doua saptamani a implinit varsta de 96 de ani – se afla de peste un an in Elvetia, dar si ca la momentul in care s-a anuntat ca se retrage din viata publica, s-a transmis si faptul ca suferea de “leucemie cronica” si ” carcinomepidermoid metastazant”.

sursa foto: facebook.com/FamiliaRegala