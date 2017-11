Fake Friday: cartofi, in loc de iPhone

Deschide ochii, ca altfel deschizi portofelul, e zicala romaneasca care s-ar potrivi oamenilor ametiti de fuga pentru reducerile de Black Friday, chiar daca povestea de mai jos s-a intamplat in Statele Unite.

O femeie din Milwaukee, Wisconsin, a postat un clip video pe Live Leak in care povesteste cum a fost tepuita de Black Friday. Dupa ce a vazut pe strada un camion negru, plin de accesorii electronice si electrocasnice SH, pe care scria „Reduceri de Black Friday”, femeia l-a intrebat pe vanzator daca nu are cumva un iPhone 6. Barbatul i-a aratat un astfel de model, care costa 100 de dolari. Chilipir, deci deal, a socotit doamna, dar, neatenta, a a luat cutia si a plecat acasa. Acolo, dupa ce a deschis-o, a avut parte de o teapa “clasica”: in ambalajul original de iPhone 6 se aflau mai multe bucati de cartof si un incarcator pentru telefoane cu port micro-USB, iar telefonul, ia-l de unde nu-i, alta expresie romaneasca. Tot in registrul, hai sa-i spunem culinar, a patit-o un chinez, care comandat online un iPhone 6s la pretul de 1.500 yuani (echivalentul a aproximativ 230 de dolari, cu 70% mai mic decat in magazinele care distribuie oficial produse Apple in China), si dupa ce a deschis cutia, in loc de smarthphone Apple, omul a gasit o..clatita !