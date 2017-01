Factura tigarilor: 8 milioane de morti pe an

Tabagismul costa economia mondiala peste 1000 de miliarde de dolari in fiecare an si, pana in 2030, numarul deceselor legate de fumat ar putea creste cu o treime, potivit unui studiu publicat ieri de OMS si de Institutul mational american al cancerului.

Costul consecintelor fumatului asupra sanatatii depaseste cu mult veniturile rezultate din taxarea tutunului, estimate de OMS la 269 miliarde de dolari in perioada 2013-2014. ”Decesele legate de consumul de tutun vor creste de la aproximativ sase milioane la opt milioane pe an, pana in 2030, 80 % in tarile cu venituri mici sau medii, arata studiul. Peste 80% din fumatori traiesc in aceste tari iar numarul global al fumatorilor continua sa creasca, arata OMS, aratand ca medicii vad in tabagism cea mai usor evitabila cauza a mortalitatii. Evocand 1000 de miliarde de dolari pierduti anual in costuri de asistenta medicala si ca urmare a productivitatii pierdute din cauza fumatului, raportul estimeaza si ca guvernele nu au utilizat suficient mijloacele pe care le-au avut la dispozitie pentru a limita fumatul. Ca masuri ”eficate”, studiul citeaza cresterea pretului la tigari, interdictia fumatului in spatii publice, a publicitatii si avertismentele foto explicite pe pachetele cu tigari. Cat de ”eficace”, s-a vazut…Potrivit OMS, mai putin de un miliard de dolari au fost investit in politicile de limitare a tabagismului de catre guverne, in perioada 2013-2014.

