Faceti cunostinta cu Mesagerul! Primul asteroid interstelar care patrunde in sistemul nostru solar

Nu stim daca erati la curent, dar la finalul saptamanii trecute omenirea s-a aflat din nou in pericol. Un megacutremur, prezis de oamenii de stiinta, care ar fi distrus planeta, a fost la un pas sa se produca, insa ne-a iertat. Nu v-am anuntat, pentru a nu produce panica inutila. Mai ales ca era si week-end. Partea proasta e ca, atunci cand amenintarea va fi una reala, nu va mai crede nimeni. Pentru perioada imediat urmatoare, pamantenii pot sta linistiti. Si totusi, nitica vigilenta nu strica. Aflam ca un asteroid, in forma de trabuc de foi, tocmai a intrat in sistemul nostru solar, devenind astfel primul vizitator din Univers care ne face aceasta onoare. Botezat “Oumuamua” (in limba hawaiiana se traduce “Mesager”), asteroidul este unul de culoare rosu inchis, are o lungime de circa 400 de metri si se deplaseaza cu o viteza de 95.000 de kilometri pe ora. “Oumuamua” – descoperit de telescopul Pan-STARRS1 de la Observatorul Haleakala, Maui – este prima roca spatiala, din afara sistemului solar, observata de astronomi. Acestia apreciaza ca avem de-a face cu un ratacitor interstelar. Tot ceea ne ramane este sa speram ca “Mesagerul” isi va vedea de drumul lui, fara sa-i vina ideea sa ne viziteze.