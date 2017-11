Facebook va preveni sinuciderile

Compania lui Mark Zuckerberg va extinde un program de inteligenta artificiala pentru a detecta utilizatorii cu intentii suicidare. Software-ul, care recunoaste tiparele comportamentale ale celor care au de gand sa-si incheie socotelile cu lumea asta, a fost testat in Statele Unite si va fi folosit la nivel global, exceptand Uniunea Europeana.

Asta din cauza unor „probleme sensibile”, a anuntat Guy Rosen, vicepresedintele diviziei de management, refuzand sa faca alte comentarii. De fapt compania este precauta pentru ca in UE actiunile sale i-ar putea atrage sanctiuni pentru incalcarea intimitatii utilizatorilor. Desi nu a dezvaluit detalii ale acestui program, Facebook a inceput sa scaneze continuturile si comentariile de pe retea care ar contine fraze ce ar putea semnala o iminenta tentativa de sinucidere. In prezent, software-ul este capabil sa depisteze tendintele suicidale care reies din materialele postate si dupa le detecteaza se alerteaza o echipa de angajati ai Facebook care sunt specializati in astfel de cazuri. In anumite cazuri, angajatii contacteaza autoritatile locale pentru a le cere sa intervina. Cum utilizatorii nu pot opta sa nu fie supusi acestei scanari a continutului, iar Facebook( care deja colaboreaza cu peste 80 de institutii care se ocupa cu prevenirea sinuciderilor)se afla in posesia multor informatii despre cei 2,1 miliarde de utilizatori ai sai, au aparut deja suspiciuni in privinta intentiilor gigantului IT de a le monitoriza aspectele personale ale vietii lor.