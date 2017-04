Facebook o sa ne citeasca gandurile

Gigantul american a dezvaluit un uluitor proiect menit sa decodifice gandurile utilizatorilor direct din creier si sa le transforme in mesaje scrise, fara a se vorbi sau a se utiliza o tastatura.

”Si daca ati putea sa tastati direct din creier? O sa spuneti ca este imposibil, dar este mai aproape de realitate decat v-ati putea imagina”, a indicat Regina Dugan, o responsabila a Facebook, la conferinta anuala a companiei pentru dezvoltatorii de aplicatii (FB) organizata la San Jose, in California. Ea a explicat ca Facebook a format o echipa de peste 60 de de oameni de stiinta si ingineri, specializati in tehnologii de inteligenta artificiala care permit intelegerea limbajului, a sistemelor de imagistica cerebrala si a protezelor neurologice, relateaza Afp. Obiectivul acestui proiect este de a se ajunge, in anii urmatori, la crearea unui sistem capabil sa decodifice cuvinte in partea creierului in care se afla centrii limbajului si sa le transcrie direct pe un computer la o viteza de 100 de cuvinte pe minut. Adica de cinci ori mai repede decat timpul necesar astazi pentru a le scrie pe ecranul tactil al unui smartphone.

Fara electrozi, Zuckerberg, fara electrozi!

Sistemul nu va necesita electrozi implantati chirurgical, ci “captatori neinvazivi”, care nu exista inca in prezent. ”Intr-o zi, vrem sa-l transformam intr-o tehnologie portabila, care sa poata fi produsa la scara mare”, a spus patronul si fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, intr-un mesaj publicat pe reteaua de socializare. Aceasta “ar putea deveni intr-o zi o proteza de limbaj pentru persoanele care sufera de tulburari de comunicare sau un nou mijloc de a furniza instructiuni in realitatea augmentata”, a indicat Regina Dugan. Duncan a descris un alt proiect futurist care va permite ”sa asculti cu pielea”: la fel cum urechea umana cuvintele si sunetele in fracvente care sunt apoi transmise creierului, ideea ar fi transmiterea direct a acestor frecvente, facandu-l pe utilizator sa le simta direct pe piele. De-a dreptul SF. Dar, Regina Duncan, recunoscand ca dezvoltarea acestor indraznete tehnologii ar dura ”probabil ani”, a adaugat: ”Intr-o zi, nu chiar departe, ar putea fi posibil penteru mine sa gandesc in mandarina si dfumneavoastra sa resimtiti ceea ce spun in limba spaniola.