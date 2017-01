Fac furori la CES 2017: pantofii de dama cu incalzire interioara si tocuri reglabile!

Printre numeroasele inventii si brevete prezentate la CES 2017 se numara si acesti pantofi de dama inteligenti, realizati de compania franceza ZhorTech, lider mondial in domeniul incaltamintei conectate. ZhorTech – devenita cunoscuta mai ales pentru prototipul “Smartshoe 001″, care aminteste de filmul “Back to the Future” (adidasii care se incheie singuri) - a venit la marele regal hi-tech din Vegas si cu doua modele de pantofi de dama. Nu din calea afara de aratoase, acestea beneficiaza de caracteristici revolutionare, in sens ca pot genera caldura, fie isi pot regla singure inaltimea tocurilor. Pantofii cu incalzire se bazeaza pe tehnologia pe care ZhorTech a mai folosit-o sub brandul “Digitsole”, in timp ce condurii cu tocuri reglabile sunt new-entry. Ambele modele se bazeaza pe tehnologia wireless si, evident, o aplicatie de mobil, utilizatoarea putand controla cu usurinta atat temperatura din interior, cat si inaltimea tocurilor. Pretul estimat pentru o astfel de pereche de pantofi este de 300 de dolari.