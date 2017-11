Extrema dreapta: Pleaca, Merkel!

Partidul Alternativa pentru Germania (AfD), care a inregistrat un succes istoric la alegerile legislative, este ”incantat” de criza pe care o traverseaza cancelarul Germaniei, incapabil sa formeze un guvern, a recunoscut unul din liderii AfD, Alexander Gauland.

”Merkel este complet in declin si in mare parte datorita noua”, s-a felicitat Gauland, sorbind un pahar de vin rose intr-un restaurant din Potsdam. ”Timpul ei a trecut, vrem ca Merkel sa plece, sa paraseasca scena politica”. De altfel, cu ”pleaca, Merkel!” AfD a stiut sa-si capitalizeze voturile la legislativele din septembrie. Creat in 2013, AfD, anti-euro la origine, s-a pliat pe extrema dreapta, profitand de ingrijorarile generate de politica lui Merkel privind gazduirea a peste un milion de solicitanti de azil. Obtinand 92 de locuri in Bundestag, AfD este prima formatiune de extrema dreapta care intra in Parlamentul german, dupa 1945. Angela Merkel a castigat, de asteptat, legislativele dar cu un scor mic iar acum in imposibilitate de a forma o majoritate amenintarea alegerilor anticipate este reala si aceasta ar putea insemna sfarsit de drum pentru Merkel, aflata de 12 ani la putere.

In duo cu o lesbiana

Afisand un look ”British” de bunic ultraconservator, Gauland formeaza o echipa bizara in fruntea AfD impreuna cu Alice Weidel, o fosta banchera lesbiana. Autori ai unor controversate fraze despre islam, nazism si ”necesitatea memoriei”, liderii AfD au gasit insa ecou neasteptat in randurile germanilor, mai ales pe tema solicitantilor musulmani de azil transformati in era Merkel in infractori multi-recidivisti. ”Exprimam doar temerile oamenilor”, spune Alexander Gauland. ”Nu dorim ca tara sa se schimbe in asa masura incat sa nu mai putem reveni deloc”. In ciuda unei rate a somajului scazuta (5,4% in octombrie) AfD scruteaza si situatia sociala. Saptamana trecuta, gigantul Siemens a anuntat suprimarea a 7000 de locuri de munca in lumea intreaga, din care 920 in Saxonia, bastion al AfD.