Exportul de vaccin ROR, suspendat cu avizul oficialilor europeni

Oficialii europeni si-au dat acordul in vederea suspendarii temporare a exportului intracomunitar a vaccinului care protejeaza deopotriva impotriva rujeolei, a rubeolei, dar si a oreionului – asa-numitul ROR.

Dupa ce ministrul Sanatatii a solicitat acest lucru, in plina epidemie de rujeola si in contextul in care in mai multe zone din tara acest vaccin – necesar imunizarii copiilor – lipsea, “Comisia Europeana a avizat favorabil, in procedura de urgenta”, aceasta suspendare, din cate au anuntat, marti dimineata, reprezentantii MS.

“Din pacate, desi epidemia de rujeola a fost anuntata acum un an, Ministerul Sanatatii nu a luat masuri corespunzatoare si nu a facut niciun stoc de vaccin, pentru a suplimenta in judetele unde acest produs s-a epuizat. Asa am ajuns la situatia din acest moment, in care directiile de sanatate publica din 10 judete nu mai au stocuri de vaccin”, a subliniat Florian Bodog. Ministrul a lasat, insa, sa se inteleaga ca, dupa ce va fi implementata Legea vaccinarii, astfel de situatii nu se mai pot repeta, avand in vedere ca in proiectul actului normativ s-a prevazut asigurarea unui stoc de cel putin o jumatate de an pentru aceste produse.

