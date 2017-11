Explozie uriasa in China

O gigantica deflagratie s-a produs ieri in marele oras portuar Ningbo, a informat televiziunea de stat, provocand prabusiri de cladiri si distrugeri pe o raza de un kilometru. Cel putin doi oameni au murit iar alte zeci au fost raniti.

Explozia s-a produs la ora locala 9, in acest oras aflat in provincia Zhejiang, municipalitatea informand ca cel putin 30 de persoane au fost spitalizate. Cauza sinistrului nu a fost insa precizata si nici locul exact unde s-a produs explozia. Televiziunea de stat CCTV evoca o ”uzina”, ”un teren viran” sau un ”santier de demolari”. Jurnalistii CCTV prezenti la fata locuri au descris o ”situatie haotica”, anuntand “zeci de raniti” si difuzand imagini cu barbati cu casti pe cap purtand victime, masini distruse de explozie, un fum gros ce se ridica spre cer si resturi imprastiate pe zeci de metri. Deflagratia a provocat prabusirea cladirilor din preajma, distrugerea unor pereti, magazine si spargerea ferestrelor cladirilor pe o raza de un kilometru, au indicat martorii. O ancheta este in curs pentru a determina cauzele incidentului, a declarat politia locala. Presa din Beijing a evocat ”un santier unde o serie de cladiri erau in curs de demolare”, ceea ce explica bilantul uman limitat, tinandu-se cont de puterea exploziei. Pe de alta parte, exploziile in obiectivele industriale sunt frecvente in China, regulile de protectie a muncii si de siguranta fiind rareori incalcate sau controlate de-o maniera aproximativa. Spre exemplu, in 2016, o explozie in canalizarea unei centrale electrice a ucis 21 de persoane. In 2015, explozii uriase ce au avut loc la instalatiile chimice din zona portuara din orasul Tianjing au ucis cel putin 165 de persoane provocand si pagube de un miliard de dolari.