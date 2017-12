Explozie la un terminal gazier din Austria

O violenta deflagratie urmata de un incendiu care a ucis o persoana si a ranit alte 18 a avut loc ieri la principalul centru de redistributie a gazului natural din Austria, la Baumgarten, in estul tarii.

Explozia, de origine accidentala potrivit politiei si Gas Connect Austria, care gestioneaza terminalul, s-a produs la ora locala 8.45 si a fost urmata de un incendiu care insa a fost controlat si stins, dar ale carui flacari au putut fi vazute pe o raza de cativa kilometri. Furnizarea cu gaz in anumite parti ale Europei a fost perturbata, in special in Italia unde ministrul Industriei, Carlo Calenda, a declarat stare de urgenta indicand ”o grava problema de aprovizionare”, subliniind necesitatea dezvoltarii Trans Adriatic Pipeline, o noua conducta de aprovizionare a tarii, ale carei lucrari au fost amanate.

Gazul care soseste la Baumgarten vine din Rusia si Norvegia, via Slovacia si Germania, inainte de a fi distribuit in toata Europa. Principalul gazoduct din Slovacia a fost inchis dupa incident, a anuntat compania slovaca Eustrem, in timp ce gigantul rus Gazprom Export a precizat ca va gasi alte cai de furnizare pentru clienti. Cu o capacitate anuala de 40 de miliarde de metri cubi, terminalul de la Baumgarten reprezinta unul din principalele “hub”-uri de gaz din Europa centrala, deservind in special nordul Italiei si sudul Germaniei. Este controlat in proportie de 51% de grupul energetic austriac OMV. Ieri, la bursa ICE Futures Europe din Londra, pretul gazelor naturale cu livrare luna viitoare a urcat cu 20%, pana la 92 penny pentru 100.000 de BTU (unitate de masura pentru caldura), cel mai ridicat nivel inregistrat din decembrie 2013.