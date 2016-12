Explozie la o statie de metrou din Moscova/ PRIMELE IMAGINI

O bubuitura, urmata de flacari puternice. Acestea sunt cadrele surprinse de camera montata la bordul unui autoturism care circula, joi dimineata, prin apropierea statiei Kolomna, din metropola rusa, in momentul in care la una dintre intrarile de la metrou s-a produs o explozie de proportii.

Zona in care a avut loc incidentul a fost impanzita de cadre medicale de la ambulanta, dar si de politie. Primele cifre vehiculate de rian.ru indica faptul ca ar fi vorba despre sapte persoane care au avut de suferit de pe urma exploziei, doar patru dintre ele fiind transportate la unitati medicale din Moscova.

Imediat dupa producerea deflagratiei, intrarea in subteran a fost inchisa, pana s-au lamurit circumstantele care au dus la producerea exploziei. In ciuda oricaror temeri, pe fondul recentelor incidente din Europa, din cate anunta aceeasi sursa, o prima ipoteza luata in calcul este aceea ca valul de foc si fum ar fi fost declansat de explozia unei butelii.

sursa foto: captura youtube