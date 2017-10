Explozie la Mina Uricani. Un miner a murit, alti trei mineri sunt raniti

La doar cateva saptamani de cand o surpare in Mina Lupeni curma vietile a doi ortaci, un alt accident a avut loc in subteran.



UPDATE: Minerul cautat de salvatori timp de patru ore a fost gasit, insa din pacate nu a supravietuit accidentului din subteran. Din directia ISU Hunedoara se confirma decesul barbatului.

Totodata, se anunta faptul ca toti cei trei mineri raniti urmeaza sa fie transferati in Capitala, pe cale aeriana. “Minerii au suferit arsuri pe corp si la nivelul cailor aeriene”, mentioneaza reprezentantii ISU local.

Patru lucratori in adancuri au fost surprinsi de ceea ce pare a fi fost o explozie. S-a intamplat in Valea Jiului, la Mina Uricani, la primele ore ale zilei de luni. Trei dintre mineri au ajuns la suprafata, fiind dusi la spital. Din primele informatii rezulta ca doi dintre ortacii raniti au arsuri. Un al patrulea este cautat la aceasta ora.

DIn cate se pare, exploatarea respectiva ar fi fost in procedura de inchidere. Ministrul Energiei urmeaza sa ajunga in zona. De altfel, Toma Petcu a fost si la Lupeni, in urma cu cateva saptamani, cand s-a produs accidentul care a indoliat doua familii de ortaci.