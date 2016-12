Explozie de artificii in Mexic: 31 de morti

O deflagratie gigantica a pulverizat, marti, piata de obiecte pirotehnice San Pablito din orasul Tultepec. Socul s-a resimtit de la 8 kilometri. Cel putin 30 de persoane au fost date disparute.

Pregatirea festivitatilor de sfarsit de an din Tultepec, singura localitate autorizata de ministerul Apararii unde se vand legal materiale pirotehnice s-a transformat in cosmar. O uriasa si spectaculoasa explozie a transformat locul in abator. Celputin 31 de persoane au murit iar alte 70 au fost ranite. Peste 2000 de oameni, vanzatori si cumparatori, se aflau in zona in momentul deflagratiei. Incidentul a inceput la orele 14, dupa ce o racheta pirotehnica a fost aprinsa si a avut apoi o traiectorie haotica cazand in final in zona unde erau depozitele cu artificii, provocand explozii in lant. 300 de tone de artificii erau in piata. O inspectie de securitate avusese totusi loc luna trecuta iar, in urma cu o saptamana, autoritatile din Tultepec declarau ca ”San Pablito este cea mai sigura piata de artificii din America latina”. Cadavrele victimelor prezentau arsuri atat de grave incat nu vor putea fi identificate decat cu teste genetice iar o ancheta judiciara a fost deschisa la nivel federal. In piata San Pablito au mai avut loc accidente grave legate de explozii pirotehnice, in 1997 (trei morti), in 1998 (xece morti) si in 2005 (100 de raniti).