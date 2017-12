Explozie cu 4 raniti in Manhattan. Suspect pe mana politiei (VIDEO)

O deflagratie ce a avut loc la o ora de varf, intr-o zona intens circulata, a pus pe jar autoritatile new-york-eze.

Imediat ce s-au anuntat primele date privind un posibil incident de natura periculoasa, zona indicata – la terminalul de autobuze Port Authority din Manhattan, situat in apropiere de Times Square – a fost impanzita de forte de ordine.

Sunt patru persoane ranite in urma exploziei produse luni dimineata (ora locala), printre ele si suspectul in cazul de fata. Din primele informatii rezulta ca niciuna dintre victime nu ar avea rani de natura sa le puna viata in pericol.

Politia din New York a anuntat – via Twitter- ca oamenii legii au un suspect, care a ajuns deja in custodia autoritatilor. Din primele informatii, deflagratia ar fi fost cauata de un dispozitiv explozibil artizanal.

sursa foto: captura video youtube