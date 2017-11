Explicatiile ministrului Justitiei dupa criticile lui Iohannis

Dupa ce deunazi presedintele sustinuse ca ministrul ar fi mers in Parlament fara a avea drept de initiativa legislativa, in cazul pachetului menit a aduce modificari legilor Justitiei, Toader a iesit public – in aceasta dimineata, de la sediul MJ- cu o explicatie.

Toader a inceput prin a mentiona faptul ca aceste critici exprimate de Klaus Iohannis in cursul zilei precedente “au vizat procedura, pe fond spunand ca (…) sunt si solutii – incerc sa citez – corecte, necesare, firesti”.

Apoi, a subliniat ca “ministrul Justitiei n-are intiativa legislativa, dar ministrul Justitiei nu decide care e calea de urmat, daca e prin Guvern sau un numar de parlamentari isi insusesc proiectul de lege ca initiativa proprie, ceea ce s-a si intamplat”.

Acest pachet de modificari legislative se afla la Parlament, urmand a fi dezbatute si supuse votului.

sursa foto: Facebook/Tudorel Toader