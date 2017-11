Explicatiile lui Iordache: solicitarile din Piata tocmai le-am transpus in lege

Social-democratul aflat in fruntea Comisiei speciale pentru modificarea legilor Justitiei da din nou de inteles ca, inainte de orice, protestatarii ar trebui sa citeasca textul legilor.

Motivul e urmatorul: “din punctul meu de vedere, solicitarile din Piata noi tocmai le-am transpus in lege. Ori exista o foarte mare dezinformare, ori cei care protesteaza nu cunosc legile. Pentru ca cele doua probleme invocate – cea cu numirea si revocarea procurorilor, noi am prevazut ca presedintele sa fie cel care are ultima semnatura, iar in ceea ce priveste Inspectia Judiciara – noi am prevazit sa fie institutie independenta”.

“Daca protestam, hai sa ne uitam si pe legi!”, a conchis fostul sef al MJ, pe fondul manifestarilor aparute, seara trecuta, in Capitala, ca nemutumire fata de modificarile ce se intentioneaza a fi aduse legilor Justitiei.

De altfel, si pana sa demisioneze, in februarie acest an, tot pe fondul unor proteste, cele iscate de OUG 13, Iordache aducea in discutie nevoia ca oamenii sa ajunga sa citeasca textul actului normativ in cauza.