Explicatiile ministrului Agriculturii pentru cresterea pretului oualor

Nu au fost putini romanii care au constatat ca, in ultimele zile, ouale s-au scumpit in galantarele autohtone.

Aflat la Ploiesti, sambata, cu caravana “Alege oaia”, ministrul Agriculturii a vorbit nu doar despre ovine – in ideea de a-i convinge pe romani sa manance carne si produse din lapte de oaie- ci a comentat si pe marginea cresterii pretului oualor, oferind o posibila explicatie pentru aceasta situatie.

Oficialul guvernamental a facut trimitere la situatia aparuta in mai multe state europene. “Acum este un puseu pe piata si este generat de conditiile care s-au creat la nivel european. Foarte multe ferme din Europa producatoare de oua din Olanda, din Franta, din Belgia, datorita scandalului Fipronil, foarte multe efective au disparut, au intrat in asanare spatiile respective si acum, oferta fiind mai mica, evident ca piata a reactionat in mod natural”, a sustinut ministrul, citat de antena3.ro.