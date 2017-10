”Experimentul Macron” romanesc a dat gres

Useristii care visau sa salveze Romania de ea insasi nu au fost in stare nici macar sa-si tina partidul pe linia de plutire.

USR este un experiment ratat in timp record. Parasutati pe scena politica cu rolul declarat de salvatori ai neamului, useristii au trambitat ca ei sunt adevaratele modele politice, unele profesioniste si incoruptibile – deci incompatibile cu politicienii invechiti si imbatraniti in rele. In mai putin de un an, salvatorii au demonstrat ca de salvat nu pot salva pe nimeni dar in schimb ii pot imita la perfectie pe infamii pesedisti si penelisti – cele doua tinte demonizate de ei in timpul campaniei electorale din 2016. In doar cateva luni, USR si-a raposat liderul – pe celebrul Nicusor Dan, s-a scindat in bisericute, a organizat doua congrese (la amandoua au existat contestari) si si-a spalat rufele in public ca orice partid care nu se respecta. Mai nou, USR este condus de Dan Barna. Nu ca ar conta, cea mai de bun simt supozitie fiind aceea ca USR va disparea la viitoarele alegeri. Iar odata cu el se va risipi in neant si ”politica de alt fel” propovaduita de Nicusor Dan in duet cu Klaus Iohannis. Si asta pentru ca politica este un joc cu reguli clare, pe care ce-i drept noi romanii, fie ca suntem politicieni sau alegatori, refuzam sa le invatam indiferent cat de mult ne costa.