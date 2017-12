Exista Dumnezeul somerilor

Se poate spune ca unui roman i-a iesit norocul in cale dupa ce a razuit un loz cumparat de la un magazin din orasul Monard, din regiunea nordica Tipperary, mai ales ca devenise de curand somer.

Barbatul, in varsta de 28 de ani, este plecat sa lucreze in Irlanda de sase ani, insa de doua luni si-a pierdut locul de munca. El a marturisit pentru Irish Mirror ca suma de 100.000 de euro vrea sa o imparta cu familia, cu care locuieste in Irlanda, in regiunea Midlands, si ca va pune cate un cec de 10.000 euro in cutiile cu cadourile de Craciun: “Abia astept sa le vad reactiile cand vor deschide cutiile in dimineata de Craciun si vor vedea ce este inauntru. Nu le spun nimic despre castig inainte”. Norocosul castigator nu a dorit sa i se afle numele, dar a adaugat ca o parte din bani o va cheltui ca sa faca o vizita in Romania si sa renoveze casa familiei. Anul trecut, un alt roman plecat la munca in Anglia, a ajuns putred de bogat peste noapte, castigand un milion de lire sterline, tot de pe urma unui loz razuibil, cumparat cu ultimii bani pe care ii avea la el.