Exemplul Turciei: 3,5 milioane de turisti in iunie

Numarul turistilor straini care si-au petrecut luna trecuta vacantele in Turcia a inregistrat o crestere de 43, 1% in raport cu aceeasi perioada a anului trecut. Statistici care arata cat de bine este gestionat turismul in aceasta tara, dupa ce multi ii cantau prohodul in urma unor numeroase atentate teroriste.

Ministerul turc al Turismului si Culturii a publicat, ieri, datele statistice pentru luna iunie si pentru primele sase luni ale anului, bazate pe cifrele de intrari-iesiri ale Directiei generale de securitate a tarii. Astfel, nu mai putin de 3.486.940 de cetateni straini au vizitat Turcia luna trecuta, o crestere spectaculoasa fata de anul trecut. La fel, in perioada ianuarie-iunie 2017, numarul turistilor straini a crescut cu 14,5% fata de aceeasi perioada a anului precedent: 12.249.449 de persoane. In ciuda unor tensiuni intre Moscova si Ankara, turistii rusi au revenit in statiunile turcesti, fiind campionii sejururilor in aceasta tara, in perioada ianuarie-iunie: 1.692.103 persoane. La fel, luna trecuta, rusii au fost cei mai numerosi, reprezentand 21, 9% din turistii straini veniti in Turcie: 763.727. Germania este a doua tara pe care se bazeaza Turcia in materie de turism. Luna trecuta 383.172 de germani au venit in vacanta in Turcia, in timp ce in primele sase luni ale acestui an numarul lor a fost de 1.246.744. Cu 232.471 de turisti in iunie, Iranul se afla pe cea de-a treia pozitie.