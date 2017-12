Executivul a adoptat proiectul de buget pe 2018. Prioritati: Sanatatea, Educatia si investitiile

Cabinetul Tudose a dat unda verde, in sedinta de miercuri, proiectului de buget pe anul viitor.

Din directia Palatului Victoria se mentioneaza -intr-un comunicat – faptul ca prioritare sunt cele trei domenii – Sanatatea, Educatia si investitiile si ca Apararea va beneficia, si in anul ce vine, de o alocare de 2% din PIB.

Dar si ca proiectul e construit pe o crestere economica de 5,5%, o inflatie medie anuala de 3,1%, precum si ca “deficitul bugetar (cash) este estimat la 2,97% din PIB, in timp ce deficitul ESA este de 2,96% din PIB, cu incadrare in tinta de deficit bugetar de sub 3% din PIB, potrivit Tratatului de la Maastricht”.