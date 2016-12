EXCLUSIV! Patroana Catena a spart peste 500.000 de euro la Marriott

Casa de licitatii Artmark a implinit 8 ani de activitate, ocazie cu care a organizat licitatia de iarna, editia aniversara, marti seara, la Hotelul Marriott. Aici s-a inregistrat si un nou record: tabloul „Tarancute” al celebrului Nicolae Grigorescu s-a vandut cu 320.000 de euro, plus taxele aferente.

Superba lucrare, estimata initial la o suma intre 90.000 si 160.000 de euro, a fost achizitionata, in urma unei „batalii” acerbe, de Anca Vlad, femeie de afaceri si mare colectionara de lucrari de arta. De altfel, proprietara farmaciilor Catena a plecat acasa cu mai mult de 20 de piese de arta, pe langa fabulosul Grigorescu, ce se vor alatura celorlalte peste 100 de lucrari pe care Anca Vlad le are deja in posesie. Licitatia spectacol a Casei Artmark a cuprins foarte multe lucrari, in special romanesti. Printre acestea, am remarcat piese semnate de Stefan Luchian, Iosif Iser, Camil Ressu, Stefan Dimitrescu, Nicolae Darascu, Nicolae Tonitza, Theodor Pallady, Gheorghe Petrascu, Rudolf Schweizer-Cumpana, Alexandru Ciucurencu, Corneliu Baba, dar si o lucrare a tanarului pictor de mare succes international, Adrian Ghenie.

Printre licitatori l-am mai vazut pe politicianul Codrin Stefanescu impreuna cu sotia sa, care a licitat la o varianta a „Carului cu boi” (“Car cu boi la amiaza”), evident, tot de Grigorescu (s-a oprit la 57.000 de euro), pictura adjudecata in final de altcineva pentru 60.000 de euro, plus taxe. Politicianul s-a multumit apoi cu un Iser (“Odalisca cu salvari verzi”), pe care a platit 35.000 de euro (plus taxe). Pentru ca am amintit de Ghenie, va vom spune ca lucarea sa, „Pod”, de mici dimensiuni, s-a adjudecat tot pentru 60.000 de euro. De asemenea, o sculptura semnata de Ovidiu Maitec, tot de dimensiuni mici, a fost cumparata, prin telefon, de un colectionar strain contra a 6.000 de euro, plus taxe.

Licitatia a cuprins si o colectie Jules Pascin formata din 32 de lucrari care au apartinut lui Adrian Nastase. Colectia s-a achizitionat pentru16.660 de euro, plus taxe. Practica firmelor de licitatii spune ca numele achizitorilor nu se dau niciodata publicitatii, dar National a fost la locul faptei si v-a adus aceasta exclusivitate!

Cine este Anca Vlad

Anca Vlad a absolvit liceul „C.A. Rosetti” din Bucuresti – cu predare in limba engleza. In 1976, intra la Academia de Studii Economice – sectia Relatii Economice Internationale. In 1987, devine director de tara pentru o mare companie straina – SmithKline Beecham Pharmaceuticals, din Anglia. Dupa Revolutie, Anca Vlad a infiintat un birou de marketing, apoi , in 1991, a pus bazele unei societati comerciale de distributie de produse farmaceutice, pe nume Fildas Trading S.R.L. In 1998, a fost creata si partea de retail, prin achizitia unei companii care detinea o retea de 30 de farmacii. Brandul Catena numara acum peste 500 de farmacii in intreaga tara, iar Grupul Fildas a ajuns la o cifra de afaceri totala de peste 400 milioane de euro. Grupul detine televiziunea online SensoTV.ro si revistele de sanatate Tonica, Farmacia Ta, Galenus si Slab sau Gras. Anca Vlad este creditata cu o avere de 240-250 de milioane de euro.