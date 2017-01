Exclusiv: Palatul lui Pandele, impodobit peste noapte!

Dupa ce Florentin Pandele a reusit sa penetreze biroul sotiei de la Primaria Capitalei cu proprii oameni de la Voluntari, aceeasi pepiniera de cadre a fost folosita si pentru „pandelizarea” unor prestigioase institutii de cultura aflate in subordinea Gabrielei Firea.

Si iata cum, dupa ce Eugen Anghel, inspector la primaria Voluntari, a fost propulsat la conducerea Centrului Cultural Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului, superba locatie istorica din Mogosoaia a ajuns sa fie cunoscuta drept „Palatul lui Pandele”. Unul pentru a carui impodobire cu beculete, proiectoare, indicatoare si tot felul de alte „chinezarii”, pe sfarsit de an, directorul Eugen Anghel a recurs la tot felul de „cumparaturi” prin achizitii directe facute practic peste noapte si care, cu siguranta, ii va scoate din sarite pe inspectorii Curtii de Conturi, atunci cand oamenii lui „nea Nicu” Vacaroiu vor bate si la „Portile Bucurestiului”.

Termene la misto

De parca palatele din jurul capitalei ar fi mari puncte de atractie pe perioada de iarna, mai ales ca aici nu a fost organizat vreun program artistic de Sarbatori, conducerea venita de la Voluntari pentru a manageria Centrul Cultural Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului a purces la „shopping” de indicatoare tip sageata sau dreptunghiuri, beculete, proiectoare, geamuri de sticla pentru lampadare si contractarea unor lucrari de aliniere a stalpilor de iluminare. Toate bune si frumoase, numai ca toate anunturile de achizitie directa au fost puse parca la misto, cu termene de depunere a ofertelor de maxim patru-cinci zile, intr-o perioada in care toata lumea era deja cuprinsa de febra Sarbatorilor. Si, parca pentru a intari suspiciunile celor care monitorizeaza atent situatia, desi finalizarea lucrarilor si livrarii de becuri si indicatoare era in luna decembrie 2016, iata ca deja s-a intrat in 2017, inca nu s-a anuntat cine a castigat achizitiile, adica nu au iesit la iveala procesele verbale de evaluare a ofertelor. De parca totul ar fi fost facut in pripa doar asa, vorba „specialistilor” in combinatii din administratie, sa iasa un ban de porc…