Sfanta sarbatoare a Nasterii Domnului. Bucuria Craciunului

Ziua in care crestinii ortodocsi sarbatoresc Nasterea Domnului a sosit. Cu bucurie si speranta, copii, parinti, tineri sau bunici – ne amintim cu totii, in aceasta zi de duminica, povestea Craciunului si cum a fost vestita Nasterea lui Hristos.

Este o zi in care incercam sa fim mai toleranti, mai optimisti, mai smeriti, si, de ce nu, sa ne gandim doar la lucruri bune pentru noi si pentru cei dragi sufletelor noastre. Si in care in fiecare casa atmosfera este una calda, de mare sarbatoare.

Obiceiurile vechi de cand lumea si respectate in diferite zone ale tarii spun ca in dimineata primei zile de Craciun femeile – in special- merg la biserica, la slujba, aducand merinde pregatite pentru masa de sarbatoare, din care impart si pentru sufletele celor Adormiti. Abia dupa ce se oficiaza liturghia in lacasurile de cult, familiile se intorc catre case si se aseaza la masa de Craciun.

Pe parcursul zilei, se primesc si colindatorii, care vin fie in grupuri restranse de copii, fie in cete cu mai multi tineri si barbati in toata firea, le ureaza gospodarilor si vestesc Nasterea Domnului. Se merge cu “Steaua” sau se canta alte colinde traditionale, prin care se anunta din casa in casa, prin cantec, Nasterea lui Hristos.

De altfel, cum s-a intamplat si de Sfantul Nicolae, copiii sunt cei mai rasfatati in aceasta zi, pe care o asteapta cu mare nerabdare, cu gandul sa descopere sub bradul ornat si luminat cu instalatii ce le-a lasat Mos Craciun. Se spune ca mosul darnic si bun are mai mereu grija sa respecte dorintele pe care i le-au trimis micutii, din timp, prin scrisori adresate lui. Din pacate pentru cei mici, cum nu e zapada, in Capitala cel putin, nu se pot plimba cu saniile si nu pot face oameni de zapada. Chiar si asa, parintii si bunicii vor face tot ce le sta in putere ca sa asigure ca prichindeii lor au un Craciun cu adevarat de poveste.

Ar mai fi de mentionat faptul ca de Craciun nu se lucreaza in gospodarie, nu se spala si nu se coase, fiind considerat mare pacat sa nu se respecte aceste reguli.

Sursa foto: Facebook/BucharestChristmasMarket