Rusia, in doliu. Tragedie aviatica de Craciun -nu ar exista supravietuitori

Familiile a 92 de rusi – majoritatea lor membri ai corului Aleksandrov al Armatei, aflati in drum catre un concert in Siria- au primit cea mai grea veste posibila, chiar in prima zi in care ortodocsii praznuiesc Craciunul.

Din motive care urmeaza sa fie lamurite in cadrul unei investigatii, aparatul de zbor in care se aflau cei 64 de reprezentanti ai corului, precum si oficiali militari, jurnalisti, dar si 8 membri ai echipajului a cazut in apa marii.

Aeronava Tupolev 154 apartinand Ministerului Apararii rus plecase duminica dimineata de la Soci, avand ca destinatie un oras sirian, unde corul urma sa aiba concerte de Sarbatori, din cate anunta presa locala.

Din pacate, insa, zborul s-a frant, la fel ca si destinele oamenilor aflati la bord, cand aeronava s-a prabusit in Marea Neagra. Operatiunea de salvare nu a adus deloc informatii linistitoare pentru familiile pasagerilor. Cele mai sumbre ganduri cu privire la soarta celor 92 de persoane la bord par a se confirma, din pacate, o data ce presa internationala a preluat informatii atribuite Ministerului rus al Apararii, conform carora pare-se ca niciun om de la bordul avionului care se indrepta catre Siria nu a supravietuit accidentului.

In ciuda faptului ca la operatiunea de cautare a victimelor catastrofei aviatice au participat si nave si elicoptere, pana la momentul de fata nu au fost gasite decat trupuri fara viata, care au fost aduse la tarm.

In memoria victimelor, seful statului rus a decretat ziua de luni drept zi de doliu national. Deja liderii si oficialii mai multor state – printre care ai Marii Britanii, Poloniei, Israelului, Belarusului, Greciei, Letoniei, Indiei si Pakistanului – au adresat condoleante Rusiei, dupa drama aviatica, din cate a notat presa locala.

sursa foto: captura video Ria Novosti

Tragedie aviatica in ziua de Craciun. Doliu in Rusia: nu au existat supravietuitori Tragedie aviatica in ziua de Craciun. Putin a decretat doliu national Familiile a 92 de rusi, majoritatea lor membri ai corului Aleksandrov, al Armatei, aflati in drum catre un concert in Siria, au primit cea mai grea veste posibila, chiar in prima zi in care ortodocsii praznuiesc Craciunul. Din motive care urmeaza sa fie lamurite in cadrul unei investigatii, aparatul de zbor in care se aflau cei 64 de reprezentanti ai corului, precum si oficiali militari, jurnalisti, dar si 8 membri ai echipajului a cazut in apa marii. Aeronava Tupolev 154 apartinand Ministerului Apararii rus plecase duminica dimineata de la Soci, avand ca destinatie un oras sirian, unde corul urma sa aiba un concert de Sarbatori, din cate anunta presa locala. DIn pacate, insa, zborul s-a frant, la fel ca si destinele oamenilor aflati la bord, s-a prabusit in Marea Neagra. Operatiunea de salvare nu a adus deloc informatii linistitoare pentru familiile pasagerilor. Cele mai sumbre ganduri ale rudelor celor 92 de persoane la bord s-au conformat, din pacate, o data ce s-a anuntat oficial ca niciun om de la bordul avionului care se indrepta catre Siria nu a supravietuit accidentului. In ciuda faptului ca la operatiunea de cautare a victimelor catastrofei aviatice au participat si nave si elicoptere, nu au fost gasite decat trupuri fara viata, care au fost aduse la tarm. In memoria victimelor, seful statului a decretat ziua de luni drept zi de doliu national. Deja liderii si oficialii mai multor state – printre care ai Marii Britanii, Poloniei, Israelului, Belarusului, Greciei, Letoniei, Indiei si Pakistanului – au adresat condoleante Rusiei, dupa drama aviatica, din cate a notat presa locala. Tragedie aviatica in ziua de Craciun. Doliu in Rusia: nu au existat supravietuitori Tragedie aviatica in ziua de Craciun. Putin a decretat doliu national Familiile a 92 de rusi, majoritatea lor membri ai corului Aleksandrov, al Armatei, aflati in drum catre un concert in Siria, au primit cea mai grea veste posibila, chiar in prima zi in care ortodocsii praznuiesc Craciunul. Din motive care urmeaza sa fie lamurite in cadrul unei investigatii, aparatul de zbor in care se aflau cei 64 de reprezentanti ai corului, precum si oficiali militari, jurnalisti, dar si 8 membri ai echipajului a cazut in apa marii. Aeronava Tupolev 154 apartinand Ministerului Apararii rus plecase duminica dimineata de la Soci, avand ca destinatie un oras sirian, unde corul urma sa aiba un concert de Sarbatori, din cate anunta presa locala. DIn pacate, insa, zborul s-a frant, la fel ca si destinele oamenilor aflati la bord, s-a prabusit in Marea Neagra. Operatiunea de salvare nu a adus deloc informatii linistitoare pentru familiile pasagerilor. Cele mai sumbre ganduri ale rudelor celor 92 de persoane la bord s-au conformat, din pacate, o data ce s-a anuntat oficial ca niciun om de la bordul avionului care se indrepta catre Siria nu a supravietuit accidentului. In ciuda faptului ca la operatiunea de cautare a victimelor catastrofei aviatice au participat si nave si elicoptere, nu au fost gasite decat trupuri fara viata, care au fost aduse la tarm. In memoria victimelor, seful statului a decretat ziua de luni drept zi de doliu national. Deja liderii si oficialii mai multor state – printre care ai Marii Britanii, Poloniei, Israelului, Belarusului, Greciei, Letoniei, Indiei si Pakistanului – au adresat condoleante Rusiei, dupa drama aviatica, din cate a notat presa locala.