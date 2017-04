Regina Elisabeta a II a, la 91 de ani

Data de 21 aprilie are o insemnatate aparte pentru Familia Regala britanica, fiind ziua de nastere a Reginei Elisabeta a II a.

Majestatea sa implineste 91 de ani, aniversarea fiind marcata in mod traditional – si cat se paote de sonor – cu 41 de salve de tun, in celebrul Hyde Park si 62 din Turnul Londrei.

Dupa cum se stie, in aprilie regina sarbatoreste ziua de nastere in familie, alaturi de apropiati, in timp ce in iunie, cand vremea e mai calda, se organizeaza o ceremonie oficiala.

La fel s-a intamplat si anul trecut, cand Suverana britanica – despre care se stie deja ca este cel mai longeviv monarh din lume, avand 65 de ani de cand a acces la tron – a implinit venerabila varsta de 90 de ani, prilej de mare sarbatoare in Marea Britanie.

sursa foto: facebook.com/TheBritishMonarchy