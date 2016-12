“Last Christmas” pentru George Michael: Cantaretul a murit la 53 de ani (VIDEO)

Lumea artistica internationala, dar si fanii muzicii din lumea intreaga au fost socati sa afle ca George Michael a fost gasit fara suflare, in locuinta sa din Oxfordshire, chiar in ziua de Craciun.

Vestea – confirmata de managerul cantaretului – este cu atat mai bulversanta, cu cat solistul, fost membru al trupei “Wham”, al carei mare succes a fost tocmai piesa “Last Christmas”/”Ultimul Craciun”, melodie care continua sa fie foarte difuzata in mai toate colturile Globului, in perioada Sarbatorilor, a plecat dintre cei vii chiar de Craciun.

Cauzele mortii subite, la doar 53 de ani, a solistului sunt, din cate se pare, unele naturale. Si spunem acest lucru in conditiile in care acelasi manager, citat de BBC, anunta faptul ca Michael ar fi pierit in urma unei probleme cardiace. Urmeaza ca specialistii sa se pronunte oficial pe acest subiect.

George Michael (pe numele sau real Georgios Kyriacos Panayiotou) a fost mai mult decat un interpret – a scris si a produs melodii, pe durata unei cariere ce s-a apropiat, ca durata, de patru decenii, si a avut milioane de albume vandute. Dupa ce drumul sau muzical s-a despartit de cel al formatiei amintite, George Michael a continuat sa ramana in lumina reflectoarelor ca artist solo, iar succesul nu l-a ocolit nici in aceasta postura. Dimpotriva. Au urmat albume precum “Faith” si piese ca “Fastlove”, “Careless Whisper” sau “Jesus to a Child”. Toate apreciate din plin de public.

sursa foto: Facebook/George Michael