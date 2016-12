Incertitudine dupa atac: Anchetatorii nu sunt convinsi ca au pus mana pe adevaratul autor

Pare greu de crezut, insa oamenii legii germani – care au comunicat, la o zi de la producerea atacului care a curmat 12 vieti, noi date din ancheta- au anuntat ca inca nu pot spune cu certitudine ca au prins soferul aflat la volanul camionului care a intrat in multime, la targul de Craciun de la Berlin.

Concret, spun ca refugiatul retinut dupa atacul de seara trecuta s-ar putea sa nu fie persoana cautata, conform CNN. Mai ales ca tanarul imigrant pakistanez considerat a fi fost suspectul principal in acest caz de atac a fost prins la o distanta considerabila de locul dramei. Mai mult, aceeasi sursa noteaza ca barbatul aflat in custodia politiei germane sustine ca nu ar fi avut de-a face cu atacul soldat cu 12 morti si 48 de raniti.

Ramane de vazut ce anume vor stabili mai departe oamenii legii si cum va decurge ancheta in acest caz urmarit cu mare atentia in lumea intreaga, nu doar in Germania.