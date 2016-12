Iliescu si Roman – urmariti penal in “dosarul Mineriadei”, asemenea altor nume cunoscute

Cu doar doua zile inainte de Craciun, procurorii de la Parchetul General au anuntat punerea in miscare a actiunii penale in cazul unor persoane cunoscute din cadrul conducerii statului, in perioada in care au avut lov sangeroasele evenimente din iunie 1990, anchetate in asa-numitul “dosar al Mineriadei”.

Printre cei aflati pe lista sunt si fostul sef al statului, Ion Iliescu, precum si fostul premier de la acea data, Petre Roman, dar si primul director al Serviciului Roman de Informatii, Virgil Magureanu. Acestia, precum si Gelu Voican Voiculescu (ex-vicepremier), dar si Dumitru Nicolae, la acea data prim-vicepresedinte al Frontului Salvarii Nationale, si generalul in rezerva Mugurel Cristian Florescu, fost adjunct al procurorului general al Romaniei, sunt suspectati de infractiuni contra umanitatii.

In cazul acestora, procurorii sustin ca “in perioada 11 – 15 iunie 1990, inculpaţii au decis, organizat si coordonat un atac generalizat si sistematic, lansat impotriva unei populatii civile, respectiv impotriva manifestantilor din Piata Universitatii din Bucuresti, precum si a populatiei municipiului Bucuresti, atac in care au implicat participarea fortelor armate ale Ministerului de Interne, Ministerului Apararii Nationale, Serviciului Roman de Informatii, precum si a unui numar de peste zece mii de mineri si alti muncitori din mai multe zone ale tarii”, atac despre care din comunicatul Parchetului rezulta ca ar fi avut drept consecinta uciderea a patru persoane si ranirea altor trei, toate prin impuscare, dar si vatamarea integritatii fizice sau psihice a 1269 de persoane, precum si privarea de dreptul la libertate, pe motive de ordin politic, a 1242 de persoane”.

Cozma si Sarbu, in atentia anchetatorilor

Totodata, procurorii au anuntat faptul ca in dosarul Mineriadei s-a pus in miscare actiunea penala pe numele lui Emil (Cico) Dumitrescu, Cazimir Ionescu, Adrian Sarbu, dar si a lui Matei Drella, Cornel Plaies Burlec, a generalilor in rezerva Vasile Dobrinoiu si Petre Peter, banuiti ca ar fi savarsit infractiuni contra umanitatii. In caezul acestora, anchetatorii PICCJ mentioneaza, in acelasi comunicat dat publicitatii vineri, faptul ca “din probatoriul administrat in cauza au rezultat urmatoarele: in perioada 11 – 15 iunie 1990, inculpaţii au aderat la atacul generalizat si sistematic lansat impotriva unei populatii civile, respectiv impotriva manifestantilor din Piata Universitatii din Bucuresti, precum si a populatiei Bucurestiului, atac in care a fost implicata participarea fortelor armate ale Ministerului de Interne, Ministerului Apararii Nationale, Serviciului Roman de Informatii, precum si a unui numar de peste zece mii de mineri si alti muncitori din mai multe zone ale tarii”. La nivel de consecinte se enumera vatamarea fizica si psihica a 1269 de oameni, precum si privarea de “dreptul fundamental la libertate, pe motive de ordin politic, a unui numar total de 1242 de persoane”.

Nu in ultimul rand, se anunta ca alte 18 persoane sunt urmarite penal in acelasi dosar penal, “sub aspectul savarsirii acelorasi infractiuni de crime impotriva umanitatii”.

sursa foto: gazetabrasovului.ro

