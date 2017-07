Evadare ca-n Alcatraz, cu drona

Jimmy Causey, condamnat la inchisoare pe viata, a evadat de doua ori intr-un an. O drona i-a livrat patru telefoane si o pereche de clesti. Dar cum i-a pacalit pe gardieni?

Jimmy Causey urma sa fie transferat dintr-o aripa a inchisorii din Ridgeville (Carolina de Sud) intr-o alta, mai putin supravegheata. Causey a profitat de ocazia unui concert de tobe, in aer liber, organizat in exteriorul inchisorii, la care asistau numerosi oameni dar si gardieni, pentru a primi obiectele cu ajutorul dronei. Apoi, cu ajutorul altui detinut, a facut un manechin din haine si hartie de toaleta pe care l-a depus in patul sau. Un truc simplu, dar care a functionat pentru ca nimeni nu si-a dat seama decat in dimineata urmatoare ca Jimmy lipseste.

De altfel, el a fost folosit de trei detinuti cu ani in urma, la prima si ultima evadare din rau famata inchisoare Alcatraz, astazi desfiintata. Dupa ce si-a facut iesirea, taind cu clestii sarma ghimpata din gardul inchisorii, Jimmy a calatorit zece ore pana in Texas, la 200 km distanta, unde a fost gasit de politie intr-un motel. Avea asupra lui 47.000 de dolari, o pusca si un pistol. La 46 de ani, Causey nu este la prima isprava de acest gen. In 2005 a folosit tot un manechin pentru a-si ascunde absenta si a evada din inchisoarea River Broad, fiind prins abia dupa trei zile. Bill Stirling, directorul inchisorii din Ridgeville a avertizat cu privire la riscul ca detinutii sa utilizeze telefoanele si a cerut blocarea retelei de telefonie din jurul penitenciarului, anuntand ca va pune si o plasa anti drone in jurul cladirii.