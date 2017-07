Evacuare masiva dintr-un bloc din Tulcea, in urma unui incident neobisnuit

Un incident raportat joi, in centrul orasului Tulcea, a facut necesara interventia pompierilor, dar si a cadrelor medicale.

Conform presei locale, peste 80 de oameni – printre ei si mai multi copii – au fost scosi in strada, joi dimineata, ca masura de precautie, in urma aparitiei unei situatii mai putin obisnuite. Chemati initial de tema unui incendiu, avand in vedere ca in scara s-ar fi observat fum, pompierii au ajuns la concluzia ca incidentul ar fi fost produs pe fondul unei substante folosite la dezinsectii, conform radioconstanta.ro. Aceeasi sursa anunta ca 6 oameni au avut nevoie de prezenta cadrelor medicale.

Ramane ca specialistii sa se pronunte, dupa verificari, asupra cauzelor care au semanat spaima in randul locuitorilor blocului tulcean.