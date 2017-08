Eutanasiati impreuna dupa 65 de ani de casatorie

Dupa ce au petrecut o viata impreuna, Nic si Trees Elderhorst, ambii de 91 de ani, au parasit aceasta lume tinandu-se de mana, ca nici moartea sa nu-i desparta, in cursul unei duble eutanasii practicate in Olanda.

Cei doi soti si-au trait ultimele clipe inconjurati de familie, in orasul natal Didam. ”S-au imbratisat indelung si au plecat spre o lume mai buna tinandu-se de mana, potrivit propriilor dorinte”, a relatat una din fiicele lor. De cinci ani, sanatatea batranilor s-a deteriorat constant. Barbatul a suferit, in 2012, o congestie cerebrala, in urma careia nu se mai putea deplasa singur , iar sotia sa a inceput sa-si piarda memoria. Cei doi s-au casatorit in 1952. Cuplul a depus o cerere pentru eutanasie, dupa ce Trees a fost diagnosticata cu dementa. La inceputul acestui an, medicii au considerat ca ”sunt indeplinite conditiile” pentru ca Nic si Trees sa-si puna capat vietilor impreuna. Dupa ce au impartit un ultim sarut, batranii au fost eutanasiati in luna iunie. Eutanasia a fost legalizata in Olanda in 2002 dar este rar ca un cuplu sa o ceara impreuna. Dupa legalizarea eutanasiei, 5500 de persoane si-au sfarsit astfel viata. Potrivit presei olandeze, eutanasierea lui Nic si Trees este unica si nu multe cupluri au obtinut permisiunea finala de la medici pentru aceasta, potrivit lui Dirk Bosscher, membru al Dutch Association of Voluntarily Life Ending. In Olanda se dezbate o propunere de lege care extinde dreptul la eutanasie tuturor persoanelor de peste 75 de ani.