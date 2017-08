Europol trimite vederi infractorilor

Agentia de politie europeana a demarat o campanie ce pare umoristica: trimiterea de carti postale infractorilor urmariti international.

Insa, in spatele acestei campanii se ascunde un obiectiv cat se poate de serior: implicarea oamenilor pe site-ul Europol pentru a ajuta la gasirea urmaritilor. Europol a postat pe propriul site o serie de vederi adresate celor mai cautati fugari din Europa, urmariti pentru comiterea de infractiuni in 21 de tari europene. Europol face un apel catre populatia Europei sa distribuie aceste carti postale si sa ofere informatii cu privire la cei vizati. ”Adresa lor nu o cunoastem. In timp ce multi se afla intr-o bine meritata vacanta, infractorii nu iau pauza. Destinatiile de vacanta sunt frecvent ascunzatori pentru cei care fug de politie. S-ar putea ca unii dintre ei sa fi ales aceleasi destinatii ca voi. De aceea, este esential sa ii prindem, cu ajutorul vostru”, arata Europol.

”Draga Gheorghe…”

Spre exemplu, o carte postala ii este adresata lui Gheorghe Calpon, un roman condamnat la noua ani si jumatate pentru spalare de bani. ”Draga Gheorghe, contele Dracula isi sarbatoreste parada anuala de vampiri, iar tu esti invitat. Vino noaptea tarziu, pentru ca noi te asteptam. Cu drag, Politia”. Un alt roman este Ionel Silvestru, condamnat si urmarit pentru proxenetism. O alta vedere ii este adresata lui Artur Nawroki, condamnat de un tribunal din Bruxelles in 2014 pentru trafic de droguri. ”Draga Artur, cartofii prajiti belgieni sunt cei mai buni din lume iar noi stim ca iti lipsesc. Intoarce-te pentru a-i aprecia, avem o surpriza pentru tine”. Alte ii este adresata lui Farouk Hachi, un francez urmarit pentru furt cu mana inarmata. ”Draga Farouk, trebuie sa stii ca viata e mai buna in dulcea Franta. Speram ca te vei intoarce curand. Ne lipsesti. Politia”.