Europa se topeste!

Autoritati din mai multe tari europene au decretat cod rosu de canicula si sfatuiesc cetatenii sa evite sa iasa din case. Caldura sufocanta pune stapanire pe toata Europa Centrala, de la Marea Baltica la Marea Adriatica. Si Polonia, Cehia, Austria, dar si statele din Balcanii de Vest sunt sub cod portocoliu de caldura, cu temperaturi care vor ajunge la 38 de grade Celsius.

Ministerul de Externe a emis atentionari de calatorie pentru romanii care vor sa calatoreasca in Muntenegru, Croatia sau Bosnia si Hertegovina, tari in care temperaturile vor sari de 40 de grade. Si in Ungaria vecina este cod rosu de canicula, la Budapesta mercurul a depasit 36 grade Celsius. Temperaturi record si in Praga, 38 de grade, si peste 37 in apropiere de Viena. Sudul Frantei este afectat de un val de caldura venit din desertul Sahara: ziua sunt peste 40 de grade la umbra, iar noaptea temperatura nu scade sub 30 de grade. „Este cod rosu de canicula si in Italia, temperaturile vor depasi 40 de grade in mai multe orase, orasele mari vor fi cele mai afectate, spun meteorologii. Nu mai putin de 17 mari orase italiene sunt sub cod rosu de caldura iar situatia s-ar putea prelungi pana saptamana viitoare.

Containere anticanicula in Bucuresti

Primaria Generala a Municipiului Bucuresti a amplasat 10 containere de prim ajutor in zonele Piata Romana (rond ASE), Piata Universitatii (spital Coltea), Piata Moghioros, Soseaua Stefan cel Mare (intersectia cu strada Barbu Vacarescu), Piata Iancului, Piata Muncii, Piata Crangasi, Gara de Nord, Piata Roma, Strada 11 Iunie (intersectie cu Bd. Regina Maria)unde oamenii afectati de canicula se pot refugia pentru a se racori sau a fi ajutati de personal medical. Intr-un container se gasesc o canapea medicala, o masa, doua scaune, un dozator de apa, o trusa medicala de prim-ajutor, un tensiometru, un stetoscop, dezinfectanti, manusi de unica folosinta, cearceafuri de unica folosinta si un aparat de aer conditionat. Fiecare container a costat 11.000 de lei si are amplasat langa el o toaleta ecologica.