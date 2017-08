Europa, in razboi cu turistii

”Nu sunteti bineveniti aici”. In Barcelona si in alte destinatii turistice europene, respingerea turismului in masa a devenit noua preocupare a locuitorilor, decisi sa-si recapete controlul asupra oraselor.

Pe romanticele canele ale Venetiei, in Dubrovnik, trecand pe insula scotiana Skye, de fapt, oriunde, turistii au devenit un cosmar pentru anumiti riverani, in ciuda enormelor sume de bani pe care ii aduc primii. In Spania, au loc proteste anual, denuntandu-se betii, zgomot dar mai ales preturile care urca in fiecare vara. Asemenea actiuni, calificate de presa drept ”turismofobie” au loc in aceasta tara, a treia destinatie turistica mondiala. Mai mult, organizatii de stanga deja au trecut la atacuri fizice impotriva turistilor, in Mallorca sau Baleare unde numarul locurilor de cazare a fost limitat la 623.000, fiind prevazute doar 500.000 pentru anii viitori. Desi ”bastinasii” recunosc: fara turism, totul moare. Dar cer un ”turism ordonat”.

Bomba cu oameni

“N-am crezut niciodata ca va trebui sa apar sectorul turistic spaniol”, o activitate care genereaza 11% din bogatia tarii, s-a indignat recent premierul spaniol Mariano Rajoy. ”Turismul nu este dusmanul”, da asigurari Taleb Rifai, secretar general al Organizatiei Mondiale a Turismului, cu sediul la Madrid, citat de Afp. Potrivit acestui organism al Natiunilor Unite, un loc de munca din zece, in lume, este legat de sectorul turistic, care reprezinta de altfel 10% din PIB mondial. Din 1995 in 2016, numarul calatorilor internationali a trecut de la 525 de milioane la peste 1, 2 miliarde, mai ales datorita companiilor aeriene low-cost si a vizitatorilor din tari emergente precum China, India si tarile din Golf.

Peste pragul de tolerenta

Dar, in anumite destinatii, se pare ca autohtonii nu mai suporta afluxul masiv de turisti. Este si cazul vizitatului Dubrovnik, in Croatia, si mai frecventat dupa ce aici s-au filmat episoade ale seriei televizate Game of Thrones. ”Uneori, pentru a intra in orasul vechi, trebuie sa astepti la coada mai mult de o ora, pe 40 de grade”, spune Ana Belosevic, angajat al unui hotel. Iar Autoritatile ”perlei Adriaticii” au instalat camere in zonele de acces pentru a controla fluxul vizitatorilor, dorind si sa limiteze escalele navelor de croaziera in Dubrovnic. Pe malul celalalt al Adriaticii, Venetia, cu ai sai 265.000 de locuitori nu mai face fata la cei 24 de milioane de turisti pe an. Autoritatile vor sa instaleze un sistem de rezervari pentru accesul in piata San Marco la orele de varf. Si amenzi de 500 de euro pentru bai in lagune sau picnic pe asfalt. La Florenta, autoritatile stropesc strazile in jurul bazilicii Santa Croce pentru ca turistii sa nu prinda radacini acolo.

Dar ce solutii?

Rafar Ali, fondatorul platformei de informatii turistice Skift, sugereaza repartizarea turistilor in afara centrelor marilor destinatii urbane. Insa aceasta a extins problema pana in cartierele (pana acum) rezidentiale, mai ales dupa eruptia platformelor de locatie sezoniera precum Airbnb. Astfel, la Lisabona, multiplicarea apartamentelor turistice a aruncat in aer preturile locuintelor in vechiul cartier Alfama. ”Astazi, an Alfama, este dificil sa gasesti o chirie mai mica de 1000 de euro pe luna, o suma enorma pentru un portughez de rand”, a declarat Maria de Lourdes Pinheiro, presedintele Asociatiei patrimoniului din Alfama. Chiar in insula scotiana Skye, autoritatile sunt ingrijorate de ambuteiajele pe strazi si de degradarea mediului, in urma invaziei turistice. ”Solutia facila este sa spui nu turismului. Dar este foarte periculos”, avertizeaza Taleb Rifai. ”Cei care astazi vor sa ii goneasca pe turisti vor fi primii care vor plange dupa ce-i vor pierde”, a adaugat el. Ceea ce s-a intamplat in Turcia, unde veniturile aduse de turisti au scazut cu 30% in 2106, an marcat de atentate teroriste si de o lovitura de stat esuata. ”Prea mult turism, e un rau necesar. Mai rau e cand nimeni nu mai vine”, a ironizat Rafat Ali.