Europa, in raza de actiune a rachetelor lui Kim

Europa se afla in raza de actiune a rachetelor nord-coreene, ceea ce inseamna ca statele membre NATO se afla in pericol, a declarat, ieri, secretarul general al Aliantei Nord Atlantice, Jens Stoltenberg.

Inaintea unei vizite oficiale in Japonia si in Coreea de Sud, Stoltenberg a precizat ca NATO are capacitatea de a raspunde oricarei amenintari. „Europa a intrat in raza de actiune a rachetelor nord-coreene, iar statele membre NATO sunt deja in pericol. NATO si-a protejat statele membre de amenintarea rachetelor balistice prin actiuni de descurajare, insa sunt necesare eforturi diplomatice pentru a gasi o solutie pasnica la acest conflict. NATO are capacitatile si hotararea de a raspunde la orice amenintare si la orice agresor. Dar NATO si niciun aliat nu doresc un razboi … ar fi un dezastru”, a spus Jens Stoltenberg. NATO nu are o implicare directa in incercarea de a rezolva criza nord-coreeana, dar si-a manifestat sustinerea pentru aliatii sai din regiune. SUA au instalat elemente antiracheta, in cadrul NATO, in Romania si Polonia, pentru contracararea amenintarilor balistice din Iran si Coreea de Nord. Washingtonul insista ca Coreea de Nord ar putea fi la cateva luni distanta de o amenintare nucleara credibila pentru continentul american si a promis ca va impiedica acest lucru, indiferent de cost. Cu toate acestea, se considera ca Phenianul este deja in posesia tehnologiei care poate lovi orice aliati americani din Asia-Pacific. Scutul antiracheta al NATO, care se afla in prezent in curs de elaborare sub indrumarea Statelor Unite, este destinat sa protejeze natiunile europene impotriva amenintarilor — cum ar fi cele exprimate de Stoltenberg — de catre state precum Coreea de Nord si Iranul. Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a fost categoric in raspunsul sau la un atac al Phenianului. “Nu faceti nici o greseala — orice atac asupra Statelor Unite sau aliatilor nostri va fi infrant. Si orice utilizare a armelor nucleare va fi intampinata cu un raspuns militar masiv, care este atat eficient cat si coplesitor”, a declarat seful Pentagonului.