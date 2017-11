Europa a luat-o razna! Franta legalizeaza pedofilia, iar Anglia imbraca baietii in fuste

INCREDIBIL! Ministrul francez al Justitiei a declarat, ieri, ca varsta de 13 ani „ar putea fi stabilita” ca varsta minima pentru consimtamantul sexual. In acelasi timp, peste Canalul Manecii, Biserica Anglicana spune ca baietilor de scoala primara trebuie sa li se permita sa poarte fuste si tocuri inalte, daca doresc.

Un tribunal penal din departamentul francez Seine-et-Marne a achitat martea trecuta un barbat acuzat ca a violat o fetita de 11 ani, apreciind ca nu a existat „constrangere”. Decizia a starnit un scandal urias in Franta. Astfel, a fost relansata dezbaterea privind necesitatea de a stabili prin lege o varsta a consimtamantului la un act sexual. „Chestiunea varstei sub care consimtamantul minorului este prezumat a nu exista este crucial, caci in mod evident exista situatii extrem de socante si inacceptabile”, a declarat ministrul Justitiei, Nicole Belloubet, citata de Le Figaro. „Treisprezece ani este o limita acceptabila. Trebuia ca si judecatorul sa aiba capacitatea de a judeca situatiile individuale, insa ar putea fi stabilita varsta de 13 ani.” Ceea ce inseamna ca la implinirea varstei de 13 ani fetele vor putea intretine relatii sexuale, fara ca partenerul/partenera sa poarte vreo responsabilitate. In acelasi timp, un ghid pentru profesorii din scolile Bisericii Anglicane cere ca elevii cu „tulburari de gen” sa fie lasati sa se imbrace dupa cum au pofta. Baietilor de scoala primara trebuie sa li se permita sa poarte fuste si tocuri inalte, daca doresc, se arata in primul ghid de pastoratie al Bisericii Anglicane pentru profesori in problema transsexualilor. Ghidul pentru profesorii din scolile Bisericii Anglicane, aprobat de Arhiepiscopul de Canterbury, se afirma ca elevii din clasele primare „ar trebui sa aiba libertatea de a explora posibilitatile a ceea ce doresc sa fie fara a fi judecati sau ironizati”. Documentul Bisericii Anglicane a elaborat pe fondul cresterii numarului de copii care declara ca au dubii fata de sexul lor.