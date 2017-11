Euro, pus in fiecare toamna sa alerge in galop

O stranie ”coincidenta” determina cresterea cursului monedei europene inainte de fiecare sfarsit de an – perioada in care guvernul finalizeaza viitorul buget de stat.

Regula impune ca la fundamentarea bugetului sa fie luat in calcul cursul mediu inregistrat de euro in timpul anului in curs iar pentru ca guvernantii sa poata juca bugetul, in dauna contribuabililor romani, bine este ca valoarea euro sa fie una cat mai mare. Culmea este ca euro creste ca prin minune de fiecare data spre sfarsitul toamnei si scade, tot ca prin farmec, la inceputul lui ianuarie. Tardiv insa din moment ce la acea data bugetul este deja adoptat. ”Coincidenta” ne-a lovit si in acest an, euro umflandu-si, ieri, muschii pana a atins ”un nou prag maxim” – acela de 4,6279 lei conform cotatiei BNR. Prag maxim si nu prea daca ne amintim ca maximul istoric – 4,6481 lei – a fost atins in august 2012, atunci cand USL-ul il alerga pe Basescu prin curtea Cotroceniului cu referendumul de demitere. Specialistii leaga de aceasta data invartosarea monedei euro de marea ”revolutie fiscala” proaspat facuta de Guvern impotriva a tot ce misca economic in tara. Indiferent de motive si pana sa se prinda romanii daca ”revolutia” le-a dat sau le-a luat, cert este ca aprecierea euro ucide orice speranta legata de viitorul buget de stat, plus ca va duce la majorarea imediata a nivelului ratelor la credite si al facturilor la telefonia mobila, gaze, energie electrica etc. Bomboana pe coliva acestui sfarsit de an a pus-o insusi guvernatorul BNR Mugur Isarescu, care ne-a cadorit in avanpremiera sarbatorilor de iarna cu prognozarea unei ”cresteri mai accentuate a preturilor”. Sa fie primit daca suntem fraieri si suportam orice.