Eugenie Bouchard, noua Pamela Anderson

Cu ocazia Halloweenului, jucatoarea din Canada(locul 81 WTA) si-a incantat fanii, imbracandu-se cu un costum de baie asemanator cu cel purtat de sex-simbolul Pamela Anderson( o alta canadianca) in serialul Baywatch.

Blonda precum Pamela, dar cu 27 de ani mai tanara, Eugenie a postat mai multe fotografii in faimosul costum, plus un videoclip in care alearga „slow motion”, vizualizat de peste 200.000 de ori, chiar daca nu a fost filmat pe plajele din Malibu. Eugenie a fost ajutata de o echipa care a adoptat stilul Baywatch, versiunea 1989: costume de baie rosii, colaci de salvare, fluiere si multe fete sexy pe post de salvamar.

In ceea ce o priveste, Pamela Anderson nu are complexe nici astazi, la varsta de 50 de ani: fosta vedeta Playboy s-a dezbracat(complet)intr-un pictorial realizat de celebrul fotograf David LaChapelle, aparut in revista King Kong, alaturi de balerinul Serghei Polunin(27 de ani), solistul principal al The Royal Ballet. Iubesc sex appeal-ul. Il pretuiesc si il apreciez si la alte persoane. Sunt o fire romantica si toate gandurile mele sunt orientate in acest fel – imi vine natural, a marturisit Pamela, blondina cu cele mai multe aparitii pe coperta Playboy.