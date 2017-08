Eugenia iese din insolventa

Producatorul de panificatie Dobrogea Grup, detinator si al brandului Eugenia cu o vechime de 70 de ani, a resit sa iasa din insolventa dupa patru ani, perioada in care a acumulat datorii de 126 milioane de lei catre 150 de creditori, desi BRD care are creante de recuperat de 11,8 milioane lei, s-a opus inchiderii planului de reorganizare.

BRD a argumentat ca nu au fost realizate planurile de reorganizare ale debitoarelor fata de care Dobrogea Grup are calitatea de garant, fiind astfel necesara continuarea procedurii pentru achitarea acestor debite, insa judecatorul a decis ca societatea isi mentine calitatea de garat si dupa inchiderea procedurii de reorganizare. Dobrogea Grup are peste 600 de angajati si este pe piata din 1961, cand a fost infiintata Intreprinderea de Morarit Panificatie Dobrogea, pe platforma Palas din Constanta. Compania a incheiat anul trecut cu datorii de 82,9 milioane lei, dar un profit net de 6 milioane lei la o cifra de afaceri de 156,2 milioane lei. Biscuitii-sandwich Eugenia(care au intrat in oferta de produse disponibile pe Amazon, acum doi ani) au fost produsi in anul 1947 de fabrica cu acelasi nume din Constanta, iar in 1997 Dobrogea Grup a inregistrat brandul la OSIM.